El Recreativo ya tiene nuevo entrenador

El Recreativo de Huelva ha informado que Arzu es desde hoy el nuevo entrenador del primer plantel albiazul. Las negociaciones, que venían produciéndose desde hace días, han cristalizado finalmente en un acuerdo. Sustituye a Pedro Morilla, destituido tras la derrota ante el Real Jaén.

Arturo García Muñoz, más conocido como Arzu, nació en Dos Hermanas, Sevilla, el 17 de marzo de 1981. Como futbolista profesional, destacó en el Real Betis Balompié, equipo del que fue capitán. Además, ganó la Copa del Rey de 2005 y anotó el primer gol del club heliopolitano en la Champions League.

Su experiencia como entrenador, se limita a las categorías inferiores del Betis. Su mayor éxito ha sido el ascenso a la Primera RFEF con el Betis Deportivo en la temporada 2023-2024. Y la permanencia conquistada al curso siguiente. Se espera que venga acompañado de sus ayudantes, pues el Decano ha despedido también al preparador físico David Torrejón.