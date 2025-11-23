El Recre se pega un tiro en el pie (2-1)

Restaban dos minutos para el fin del tiempo reglamentado y el Recreativo de Huelva ganaba con justicia al Real Jaén. No sólo por el gol de Mario de Costa, también por los remates al larguero de Antonio Domínguez y Paolo. Sin embargo, en esos tres minutos, más el descuento, el Decano se olvidó de competir y se pegó un tiro en el pie.

La afición del Decano se llevó un nuevo desengaño.

La autoexpulsión de José Carlos y las debilidades defensivas que dieron paso a los dos goles de la remontada local, idénticos en su ejecución, ejemplificaron los defectos de un Recre que ni siquiera es capaz de dormir en la zona del 'play-off' de ascenso, compitiendo en la cuarta categoría del fútbol español. Pedro Morilla vuelve a estar en la 'picota' de nuevo.

-FICHA TÉCNICA

REAL JAÉN: Rabanillo; Moyano, Pedro Fernández, Mauro, Serrano; Vizcaíno (Curro, min.75), Caballero; Bernardo (Maroto, min.57), Pablo García (Sako, min.65), Moha (Manu López, min.75); y Sergio Rivera (Martos, min.57).

RECREATIVO: Lario; Senra, José Carlos, Bonaque, Alberto López; Javi Castellano (Iván Romero, min.46), Álex Bernal (Viedma, min.65); Mena (Arcos, min.57), Antonio Domínguez (Mario da Costa, min.65), Paolo; y Roni (Caye Quintana, min.82).

GOLES: 0-1 (min.85) Mario da Costa; 1-1 (min.89) Maroto; y 2-1 (min.91) Sako.

ÁRBITRO: Moreno Muñoz, del Comité Murciano. Expulsó con roja directa al albiazul José Carlos (min.89). Amonestó a los locales Sergio Rivera, Bernardo y Moyano; y a los visitantes Javi Castellano, Iván Romero y Viedma.

CAMPO: La Victoria.