El Decano se autodestruye en los últimos minutos, tras dominar al Real Jaén durante la mayor parte del partido.
El once del Recre en Jaén.
El Recre se pega un tiro en el pie (2-1)
Damián Ortiz
23/11/25 - 22:01

Restaban dos minutos para el fin del tiempo reglamentado y el Recreativo de Huelva ganaba con justicia al Real Jaén. No sólo por el gol de Mario de Costa, también por los remates al larguero de Antonio Domínguez y Paolo. Sin embargo, en esos tres minutos, más el descuento, el Decano se olvidó de competir y se pegó un tiro en el pie.

La afición del Decano se llevó un nuevo desengaño.
La autoexpulsión de José Carlos y las debilidades defensivas que dieron paso a los dos goles de la remontada local, idénticos en su ejecución, ejemplificaron los defectos de un Recre que ni siquiera es capaz de dormir en la zona del 'play-off' de ascenso, compitiendo en la cuarta categoría del fútbol español. Pedro Morilla vuelve a estar en la 'picota' de nuevo.

-FICHA TÉCNICA

REAL JAÉN: Rabanillo; Moyano, Pedro Fernández, Mauro, Serrano; Vizcaíno (Curro, min.75), Caballero; Bernardo (Maroto, min.57), Pablo García (Sako, min.65), Moha (Manu López, min.75); y Sergio Rivera (Martos, min.57).

RECREATIVO: Lario; Senra, José Carlos, Bonaque, Alberto López; Javi Castellano (Iván Romero, min.46), Álex Bernal (Viedma, min.65); Mena (Arcos, min.57), Antonio Domínguez (Mario da Costa, min.65), Paolo; y Roni (Caye Quintana, min.82).

GOLES: 0-1 (min.85) Mario da Costa; 1-1 (min.89) Maroto; y 2-1 (min.91) Sako.

ÁRBITRO: Moreno Muñoz, del Comité Murciano. Expulsó con roja directa al albiazul José Carlos (min.89). Amonestó a los locales Sergio Rivera, Bernardo y Moyano; y a los visitantes Javi Castellano, Iván Romero y Viedma.

CAMPO: La Victoria.