El árbitro ayuda al Recreativo a lucir su mejor versión (3-1)

Que el Recreativo ha sido un club castigado por los errores arbitrales, es una verdad indiscutible. Que el equipo ha mejorado con la llegada de Arzu, también. Se ha constatado hoy con el convincente triunfo del Decano ante el Extremadura (3-1), si bien, la victoria onubense viene con asterisco, pues se vio facilitada por dos polémicas decisiones arbitrales. La excepción que confirma la regla.

Porque con cero a cero en el marcador, el colegiado de turno anuló un gol al Extremadura por un dudosísimo fuera de juego y expulsó a Correa de forma rigurosa. El Recre supo jugar con uno más, lo que no siempre es fácil, y bajo la batuta de Álex Bernal, superó a su rival con goles de Mena, Antonio Domínguez y Caye Quintana. El tanto del visitante Cano en el descuento fue una anécdota.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Dani Romero (Mascaró, min.46), Bonaque, José Carlos, Senra; Castellano (Vela, min.44), Álex Bernal (Viedma, min.79), Mena; Paolo (Antonio Domínguez, min.65), Caye Quintana (Roni, min.79) y Da Costa.

EXTREMADURA: Robador; Rober Correa, Cano, Manchón (Robe Moreno, min.75), Tala, Miguel Núñez, Luis Nicolás (Arhoun, min.75), Diego (Manu Ramírez, min.46), Barace, Gio Zarfino (Maikel, min.84) y Frodo (Callejón, min.63).

GOLES: 1-0 (min.56) Mena; 2-0 (min.71) Antonio Domínguez; 3-0 (min.76) Caye Quintana; y 3-1 (min.94) Cano.

ÁRBITRO: Johan González Rodríguez, del Comité Tinerfeño. Expulsó por roja directa al visitante Correa (min.35). Amonestó al local Paolo y al foráneo Núñez.

CAMPO: Nuevo Colombino.