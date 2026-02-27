El Ayuntamiento de Huelva será el patrocinador principal de María Forero rumbo a Los Ángeles 2028

El Ayuntamiento de Huelva se convertirá en el patrocinador principal de la atleta onubense María Forero Pérez en su preparación y proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, reforzando así su apuesta por el talento local y el deporte de alto nivel.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado durante la firma del acuerdo que María Forero representa “el presente y el futuro del atletismo español”, subrayando el orgullo que supone para la ciudad acompañarla en un reto que exige planificación, presencia internacional y máxima exigencia competitiva.

Nacida en Huelva en 2003, María Forero se ha consolidado como una de las grandes referencias del atletismo nacional. Campeona de Europa sub-20 de campo a través, subcampeona de Europa sub-23 en pista y cross, récord de España sub-23 de 5.000 metros y reciente campeona de Europa sub-23 en 2025, la onubense mantiene una progresión constante que la sitúa como firme aspirante a formar parte del equipo español en la cita olímpica.

El patrocinio municipal permitirá respaldar su preparación técnica y su participación en campeonatos nacionales absolutos, europeos y mundiales, así como en meetings internacionales y pruebas de referencia del calendario europeo, con el objetivo de alcanzar su máximo nivel competitivo en 2028.

Por su parte, María Forero ha mostrado su ilusión por lucir el nombre de Huelva como patrocinador oficial en su equipación de competición, destacando el orgullo de representar a su ciudad en cada carrera.

Desde el área de Deportes se ha señalado que este respaldo supone también una invitación a que otras entidades públicas y privadas se sumen al proyecto olímpico, consolidando un apoyo colectivo a una deportista que ya es referente del atletismo andaluz y nacional.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el impulso del deporte onubense y con el acompañamiento de jóvenes talentos que proyectan el nombre de Huelva a nivel internacional.