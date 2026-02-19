Los árbitros de Huelva se echan atrás y pitarán partidos con público

Era de esperar. Los árbitros de fútbol y fútbol sala de Huelva se han echado atrás en 'su decisión' de que todos los partidos del próximo fin de semana se disputen a puerta cerrada en todas las categorías. La medida, que sólo podría adoptar el Comité de Competición de la Federación y nunca el colectivo arbitral, era una represalia por las últimas agresiones sufridas por los trencillas onubenses.

Visto que jurídicamente dicha medida era inviable, los colegiados se conforman con no arbitrar el encuentro entre el CD Pinzón y el filial del CD San Roque de Lepe y con la aplicación estricta del Protocolo de Violencia Verbal. Este es el nuevo comunicado del Colectivo Arbitral Onubense: