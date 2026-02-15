Otra 'manita' de un Recre que acelera hacia el ascenso directo (5-1)

Ha tardado en ser lo que siempre debió ser, pero el Recreativo de Huelva ya se comporta como el Real Madrid o el Barcelona de la Segunda Federación. Esta mañana el Decano ha ofrecido un recital futbolístico en el Nuevo Colombino. Su 'manita' al Yeclano (5-1), la segunda tras la goleada al Estepona, coloca a los albiazules en el camino hacia el ascenso directo.

La alineación del Recre ante el Yeclano

Ocho jornadas sin perder, incluidos cinco triunfos consecutivos en 'El Templo', refrendan que el Recre es hoy por hoy el mejor de su grupo. Jugar el 'play-off', que hace un par de meses se antojaba un imposible, ahora sería una decepción. Arzu ha cambiado tanto al equipo, que todo lo que no sea ascender como campeón sabrá a poco.

El Recre está de dulce

Los goles de Caye Quintana, Antonio Domínguez, Juanola (otro debutante que marca en su estreno), Roni y Aitor García refrendaron el 'baño' del Recreativo al Yeclano, que apenas pudo responder con el tanto Jaime Fernández cuando ya tenía el partido perdido. El estadio terminó haciendo la ola a un Recre que vuela hacia la Primera RFEF.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Senra, Bonaque, José Carlos, Alberto López (Juanola, min.40); Iván Romero, Álex Bernal (Pepe Mena, min.46); Xabi Domínguez (Aitor García, min.46), Antonio Domínguez (Arcos, min.70), Da Costa; y Caye Quintana (Roni, min.79).

YECLANO: Acín; Jordan, Melli (Borao, min.62), Nani (Unai Rementería, min.43), Josema Gómez, Totti (Jaime Fernández, min.62), Sergio Carrasco, Seijo, Remolins, Jorge y Borona (Emaná, min.43).

GOLES: 1-0 (min.9) Caye Quintana; 2-0 (min.26) Antonio Domínguez; 3-0 (min.65) Juanola; 3-1 (min.74) Jaime Fernández; 4-1 (min.84) Roni; y 5-1 (min.91) Aitor García.

ÁRBITRO: Carralero Calvo, del Comité Madrileño. Amonestó a los locales Antonio Domínguez e Iván Romero; y a los visitantes Totti y Unai Rementería.

CAMPO: Nuevo Colombino.