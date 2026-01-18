El Recreativo vuelve a ilusionar (5-0)

¿Y el Recre qué, otra vez Campeón de Europa? Para tanto no da, pero a este paso sí puede dar para ser Campeón de la Segunda Federación y conquistar el ascenso directo. Porque tras golear al Estepona (5-0) con tantos de Bernal, Da Costa, Roni, Paolo y Caye, el Recreativo de Huelva vuelve a ilusionar.

La alineación del Recre contra el Estepona.

La mejoría del equipo desde la llegada de Arzu al banquillo es palpable y comienza a reflejarse en el juego, en los resultados y, lo más importante, en la clasificación. Aún sin fichajes invernales, son días felices en el Nuevo Colombino.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Senra, Bonaque, José Carlos, Juancho Villegas; Alberto Vela, Álex Bernal (Antonio Domínguez, min.72); Paolo (Arcos, min.78), Mena (Iván Romero, min.66), Da Costa (Pablo Évora, min.72); y Roni (Caye Quintana, min.66).

ESTEPONA: Liceras; Marín, Caro, Eneko (Ariel, min.54), Candelas, Javi Duarte, Baradji (Teijeira, min.83), Benites, Samu Expósito (Contreras, min.69), Ballarín (Ramón, min.83) y Roi (Dani Sancho, min.54).

GOLES: 1-0 (min.16) Álex Bernal; 2-0 (min.37) Da Costa; 3-0 (min.50) Roni; 4-0 (min.63) Paolo; y 5-0 (min.86) Caye Quintana.

ÁRBITRO: López del Amo, del Comité Balear. Amonestó a los visitantes Eneko y Duarte.

CAMPO: Nuevo Colombino.