Los pueblos de Huelva, más cerca del Decano con la Grada de la Provincia

La provincia de Huelva estrecha lazos con el Decano. La Diputación de Huelva, en colaboración con el Real Club Recreativo de Huelva, ha puesto en marcha la Grada de la Provincia, una iniciativa que permitirá que 255 aficionados procedentes de distintos municipios onubenses acompañen al equipo en sus partidos como local en el Estadio Nuevo Colombino.

El nuevo espacio nace con el objetivo de acercar los pueblos al club más emblemático de la provincia y reforzar el sentimiento de pertenencia en un momento clave de la temporada. La grada pondrá sus localidades a disposición de los ayuntamientos, que serán los encargados de canalizar la participación de los vecinos interesados en asistir a los encuentros.

El presidente de la Diputación, David Toscano, destacó que la iniciativa simboliza la unión de toda la provincia en torno al Recreativo. Según señaló, se trata de hacer visible que “toda la provincia está con el Recre”, sumando fuerzas en apoyo al equipo en la recta final del curso.

El diseño de la grada tiene además un marcado carácter simbólico. Reproduce la silueta de la provincia de Huelva sobre fondo azul e incluye 82 asientos blancos, uno por cada municipio onubense y por las dos entidades locales autónomas, reforzando la idea de representación territorial.

Por su parte, el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, agradeció el respaldo institucional y subrayó el impacto deportivo de la medida. La llegada de aficionados de toda la provincia, apuntó, supone un impulso anímico para la plantilla y consolida la idea de que el Recre es patrimonio común de todos los onubenses.

La Grada de la Provincia se estrenará el próximo domingo 1 de marzo en el encuentro que enfrentará al Recreativo con la Deportiva Minera. En este primer partido, los municipios invitados serán Paymogo, La Palma del Condado, Aroche y Sanlúcar de Guadiana.

Aunque inicialmente estaba prevista para la próxima temporada, la iniciativa se adelanta para acompañar al equipo en el momento decisivo del campeonato. Con esta acción, la Diputación refuerza su apuesta por el deporte como herramienta de cohesión territorial y por el Recreativo como uno de los grandes embajadores de la Marca Huelva.