Los árbitros de fútbol y fútbol sala sacan tarjeta roja a los aficionados de Huelva

Se venía fraguando y al final se ha confirmado. Los árbitros de fútbol y fútbol sala de Huelva han decidido que no pitarán partidos con público el próximo fin de semana. La medida pretende llamar la atención de todos los estamentos futbolísticos sobre las agresiones sufridas recientemente por el colectivo arbitral en varios campos de la geografía onubense. Este es el comunicado:

El comunicado arbitral.

La protesta, necesaria a todas luces, contiene, sin embargo, una dosis de injusticia, pues hace pagar a justos por pecadores y, al limitarse a una sola jornada, daña a los clubes que este fin de semana ejercerán de local, pues además de perder el apoyo de la grada, no podrán hacer taquilla. El Ayamonte CF, que el domingo recibe al CD Canela en el derbi ayamontino, es el gran perjudicado.