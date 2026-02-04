Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano

"En la mañana del día de hoy, miércoles 4 de febrero, Carolina Marín se ha sometido a una intervención en su rodilla derecha donde se le ha realizado una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de su rodilla derecha. La operación, llevada a cabo por el Dr. Leyes, ha transcurrido sin problemas y se estima que el periodo de recuperación ronde las seis semanas".

Con este comunicado, el servicio de prensa de la mejor deportista de la historia de Huelva anunciaba el nuevo paso por quirófano de la volantista. "La decisión de llevar a cabo esta intervención nace como consecuencia de las molestias que la jugadora venía arrastrando desde hace meses en su rodilla y que le impedían realizar su trabajo con normalidad", completa la nota.

"Tras varias pruebas realizadas, se ha tomado la decisión de intervenir, pues los plazos de recuperación le permiten mantener sus objetivos deportivos. En las próximas semanas se actualizará la información sobre su estado", concluye el comunicado, que deja entrever que Marín podrá participar en el Campeonato de Europa que se celebrará en Huelva del 6 al 12 de abril.