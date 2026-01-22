Fallece Manolo Toledano, histórico del Recreativo de Huelva

El Real Club Recreativo de Huelva ha anunciado con honda tristeza el fallecimiento de Manolo Toledano, una figura emblemática del club que ha fallecido recientemente dejando un profundo impacto en la afición y el entorno recreativista. Una dura enfermedad ha sido la causante de la muerte de este histórico del Decano.

Toledano, nacido en Huelva el 9 de junio de 1965, dedicó gran parte de su vida al fútbol y, muy especialmente, al Recreativo de Huelva, club en el que debutó siendo juvenil antes de dar el salto al primer equipo en Segunda División con tan solo 17 años bajo la dirección de Txutxi Aranguren. Con el Recre jugó en varias etapas de su carrera, sumando destacadas temporadas tanto en Huelva como en otros equipos de fútbol español como CD Málaga, Xerez CD, Linares CF o Levante UD. En total, su trayectoria deportiva incluye más de 340 partidos oficiales y múltiples contribuciones tanto como delantero como en labores formativas dentro del club.

Tras su retirada como jugador, Toledano continuó vinculado al club que siempre consideró su casa, desempeñándose como coordinador de la cantera del Recreativo de Huelva, aportando su experiencia y compromiso en la formación de nuevas generaciones de futbolistas.

A las numerosas muestras de condolencia se ha sumado la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, que ha lamentado públicamente su fallecimiento y ha destacado tanto su trayectoria deportiva como su dimensión humana. La AOPD ha definido a Toledano como una figura señera del Recreativo de Huelva y una personalidad respetada en el ámbito del deporte provincial.

Desde la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva se ha puesto también en valor su cercanía con los profesionales de la comunicación, destacando su simpatía, accesibilidad y respeto, así como su constante disposición para atender a los medios, compartir reflexiones y facilitar el trabajo informativo. Un trato humano que, según la AOPD, le convirtió en un referente más allá de sus méritos deportivos.

La asociación ha trasladado su más sentido pésame a la familia, amigos, compañeros y a todo el entorno del Recreativo de Huelva, uniéndose al luto que hoy vive el deporte onubense por una pérdida que consideran irreparable.

El Recreativo de Huelva ha transmitido su pésame a la familia, amigos y a toda la comunidad albiazul, subrayando la huella imborrable que Tole deja en la historia del club. Su legado permanecerá vivo en el recuerdo de quienes compartieron su pasión por el fútbol y su entrega al Decano.