Dos leyendas del atletismo andaluz protagonizan en Huelva la charla “ReCorriendo la Historia: De los 60 metros al Maratón”

La Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD) ha organizado la charla coloquio “ReCorriendo la Historia: De los 60 metros al Maratón”, que contará con la participación de dos destacadas figuras del atletismo andaluz: el maratoniano Miguel Ríos y el velocista onubense Diego Moisés Santos. El acto tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo a las 18:45 horas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva con acceso libre hasta completar aforo.

La iniciativa forma parte del ciclo de actividades divulgativas y formativas impulsadas por la AOPD y pretende ofrecer un recorrido por distintas etapas del atletismo a través de las experiencias de dos deportistas que marcaron época en sus respectivas disciplinas.

Miguel Ríos, natural de Puente Genil (Córdoba), es recordado por su victoria en la Maratón de Sevilla de 1992, donde se impuso con un tiempo de 2:15:31. A lo largo de su trayectoria participó en importantes maratones internacionales, entre ellos el de Nueva York, y se convirtió en uno de los impulsores del auge del running popular en España.

Por su parte, Diego Moisés Santos está considerado una de las grandes referencias del atletismo onubense. Especialista en velocidad, batió numerosos récords andaluces en pruebas como los 60 y 100 metros lisos, destacando especialmente el récord regional de 60 metros que permaneció vigente cerca de 24 años. Además, fue campeón de España en pista cubierta y representó a España en diversas competiciones internacionales.

La charla ofrecerá a los asistentes anécdotas, reflexiones y vivencias de dos generaciones distintas del atletismo, abordando tanto la evolución del deporte desde las décadas de los años ochenta y noventa hasta la actualidad como el esfuerzo y la disciplina que exige la práctica deportiva de alto nivel. La organización invita a aficionados, deportistas y estudiantes a participar en este encuentro dedicado a la historia y al legado del atletismo andaluz.