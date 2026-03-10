Miguel Ríos y Diego Moisés Santos repasan en Huelva la evolución del atletismo en un coloquio de la AOPD

La Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD) celebró en Huelva una charla coloquio que reunió a dos históricos del atletismo español, Miguel Ríos y Diego Moisés Santos, en un encuentro que sirvió para repasar sus trayectorias y reflexionar sobre la evolución de este deporte a lo largo de las últimas décadas.

La actividad tuvo lugar en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida y congregó a aficionados, jóvenes deportistas y representantes institucionales que pudieron escuchar de primera mano las experiencias de ambos corredores, en una conversación marcada por las anécdotas y los recuerdos de sus años de competición.

Durante el coloquio, Miguel Ríos destacó la enorme dedicación que exige el atletismo de alto nivel y recordó que, a lo largo de su trayectoria deportiva, ha acumulado más de 400.000 kilómetros en sus piernas, una cifra que refleja la constancia necesaria para mantenerse durante años en la élite.

Ambos atletas coincidieron en señalar los importantes avances tecnológicos que ha experimentado el deporte, tanto en los materiales como en los métodos de entrenamiento y análisis del rendimiento. En este sentido, reflexionaron sobre cómo podrían haber evolucionado sus marcas si hubieran contado con las herramientas y recursos de los que disponen hoy los atletas.

Otro de los asuntos abordados fue la influencia de las redes sociales en las nuevas generaciones. Tanto Ríos como Santos mostraron su preocupación por el creciente peso de estas plataformas entre los jóvenes deportistas, subrayando la importancia de mantener el foco en el entrenamiento, la disciplina y el cuidado de la salud mental.

En el plano más personal, Diego Moisés Santos reconoció que mantiene “una espinita clavada” en su carrera deportiva por no haber podido participar en los Juegos Olímpicos de Sídney, una cita para la que se preparó intensamente. Por su parte, Miguel Ríos recordó que quedarse a las puertas de la clasificación olímpica como preolímpico fue uno de los momentos más difíciles de su trayectoria.

El acto fue presentado por el diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, y estuvo moderado por el periodista Elías Luis Grao, quienes condujeron una conversación cercana que permitió al público conocer el lado más humano de ambos atletas. La iniciativa contó con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva dentro de su apuesta por promover actividades que acerquen el deporte y sus valores a la ciudadanía.