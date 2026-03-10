Huelva reunirá a 166 parejas en la décima prueba del Circuito Andaluz de Menores de Pádel

Huelva será este fin de semana escenario de la décima prueba del Circuito Andaluz de Menores de Pádel, que se disputará del 13 al 15 de marzo en las instalaciones del Club Panorámico Huelva y Pádel 7 Huelva. La cita reunirá a 166 parejas de jóvenes jugadores procedentes de distintos puntos de Andalucía y de otras comunidades.

La presentación del torneo ha contado con la participación de la concejala de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, quien ha destacado la importancia de que la capital onubense acoja por primera vez una prueba de este circuito autonómico.

Según ha señalado, la competición supone una oportunidad para seguir consolidando a la ciudad como sede de eventos deportivos de nivel y permitirá disfrutar del talento de jóvenes deportistas de entre 10 y 18 años. Además, Rubio ha subrayado el impacto positivo que este tipo de citas genera durante el fin de semana, al atraer a familiares, técnicos y acompañantes.

La concejala también ha puesto en valor la apuesta municipal por el deporte base, destacando que iniciativas como esta contribuyen a fomentar valores entre los más jóvenes como el esfuerzo, el compañerismo, la disciplina y el respeto.

Por su parte, el secretario general de la Federación Andaluza de Pádel, Manu Sánchez, ha explicado que el torneo se disputará en categorías masculina y femenina, desde benjamín hasta junior. Asimismo, ha destacado el alto nivel competitivo de la prueba, ya que servirá como clasificatoria para un torneo TYC Premium que se celebrará la próxima semana en Alcalá de Henares.

Sánchez ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de Huelva Deporte, así como la implicación de los clubes anfitriones en la organización del evento. Además, ha animado a los aficionados a acercarse a las instalaciones para presenciar partidos de jóvenes jugadores que ya compiten en el circuito nacional e incluso comienzan a participar en competiciones internacionales.

El Circuito Andaluz de Menores de Pádel es una de las principales competiciones de promoción del deporte base en la comunidad y reúne cada temporada a los jóvenes talentos de esta disciplina. Durante todo el fin de semana, las pistas del Club Panorámico y Pádel 7 acogerán partidos en distintas categorías masculinas y femeninas.