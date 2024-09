El deseo de Carolina Marín: retirarse en 'Huelva 2026'

Carolina Marín está de vuelta. Un mes de desconexión en Huelva con familiares y amigos, ha llevado a la mejor deportista onubense de la historia a ver la vida con otros ojos. Atrás queda su amago de retirada tras su infortunio en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde sufrió la tercera lesión grave de rodilla de su carrera. Ahora, sólo piensa en recuperarse y volver a competir.

"Mi idea era retirarme en el Mundial de París 2025. Pero la lesión lo cambia todo. Sé que España va a acoger el Campeonato de Europa 2026. Me encantaría que Huelva fuera la sede y poder retirarme en mi casa. Es mi gran sueño, por el que quiero luchar hoy en día", ha desvelado en declaraciones al programa ‘El Larguero’ de la Cadena Ser.

Carolina Marín en la actualidad.

Eso sí, al contrario de lo sucedido con las dos lesiones anteriores, nuestra volantista no se marca la meta de reaparecer cuanto antes mejor. "Voy a tomarme todo el tiempo que necesite, sin ninguna prisa y sin ningún objetivo a corto plazo. Esta vez, mientras me recupero, voy a disfrutar de esas otras cosas que el deporte no me ha dejado disfrutar", sentencia.

-EL AÑO DE CAROLINA MARÍN