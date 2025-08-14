El Enrique Benítez anuncia nueve fichajes de una tacada

La plantilla del CDB Enrique Benítez para la temporada 2025-2026 ha quedado cerrada, tras completar el club la incorporación de nueve fichajes. Estos refuerzos se suman a las renovaciones del escolta Samuel Trujillo y del alero Joaquín Reyes, que fueron anunciadas previamente, junto a la del técnico Antonio Quintero, quien volverá a dirigir al equipo onubense en la Tercera FEB.

Las nuevas altas son los bases Alberto Alemán (Jaén Paraíso Interior) y Volodymyr Pietukhov (CB Daimiel); el escolta Anim Delgado (Jaén Paraíso Interior); los aleros Konstyantyn Kozar Simionika (Força Lleida) y Mario García (CD Obila); y los pívots Abdoulaye Toure (Unión Linense), Paul Antonio Hepburn (Sagrado Corazón), Samni Fajana (BBG Herford) y David López (Academia Ocym).

Una vez cerrada la plantilla, el Enrique Benítez ha comenzado a planificar la pretemporada y el calendario de los partidos previos al inicio de la competición. Los entrenamientos comenzarán en la primera semana de septiembre. El arranque de la liga está fijado para el domingo 5 de octubre, en el Pabellón Andrés Estrada, con el Peñarroya como rival.