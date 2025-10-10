La HUEX MTB 2026 ya tiene recorrido: de Villablanca a Cortegana

La duodécima edición de la HUEX MTB ya tiene trazado confirmado. El próximo 14 de marzo de 2026, los amantes del ciclismo de montaña volverán a recorrer la provincia de Huelva en una jornada que unirá Villablanca y Cortegana, en un recorrido que promete emoción, exigencia y paisajes únicos.

La prueba contará con dos distancias: La HUEX MTB EXTREMA, con aproximadamente 160 kilómetros y 3.000 metros de desnivel positivo, para los ciclistas más exigentes que buscan vivir una experiencia de auténtica ultrarresistencia. Y la HUEX MTB MARATÓN, que compartirá la línea de meta en Cortegana, pero cuyo punto de salida está aún por determinar, ofreciendo una versión más accesible, sin perder la esencia y la dureza característica de la HUEX. Ambas modalidades volverán a poner en valor la riqueza del territorio onubense, combinando caminos, senderos y paisajes que conectan la costa con el interior, de Villablanca hasta el corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El Diputado Provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, destacó el papel de la Diputación de Huelva y su compromiso con el deporte como herramienta de desarrollo territorial:“Desde la Diputación de Huelva seguimos trabajando de la mano de TerraIncognita para dar visibilidad a la mayor parte de los municipios de la provincia, en este caso a través del deporte y de la mountain bike. En esta edición volvemos a unir la provincia de sur a norte, saliendo desde Villablanca y llegando hasta Cortegana. Estamos preparando un recorrido espectacular para los más de mil bikers que participarán y que podrán descubrir nuevos paisajes y parajes de la Provincia de Huelva.”El Alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, mostró su satisfacción por acoger la salida de la duodécima edición de la prueba:“Como alcalde de Villablanca, es para mí un gran honor y una satisfacción que esta prueba, la más importante que se celebra en la provincia de Huelva, salga en el año 2026 desde nuestro municipio. Quiero agradecer a la organización y, por supuesto, a la Diputación Provincial de Huelva que haya apostado por Villablanca.” Zamora añadió además que esta oportunidad supone un impulso para su municipio: “Esto nos va a servir para poner en valor todos los recursos naturales, comerciales y turísticos que tiene nuestro pueblo, y lo van a poder apreciar los más de 1.000 participantes previstos en esta edición. Estoy seguro de que Villablanca, por su capacidad organizativa, por el buen hacer de su gente y por ser un pueblo acogedor, estará a la altura de las circunstancias.”

HUEX1

La Alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, expresó el orgullo del municipio por acoger la meta de esta nueva edición y subrayó el valor del evento para la sierra onubense:“Para Cortegana es una enorme satisfacción ser meta de la HUEX MTB 2026. Este tipo de eventos son una oportunidad para mostrar todo lo que nuestra tierra ofrece: naturaleza, hospitalidad y cultura. La llegada de cientos de ciclistas y acompañantes supondrá además un impulso para la economía local y para la proyección de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La alcaldesa añadió que la prueba refleja el espíritu de la provincia: “La HUEX MTB demuestra que Huelva es deporte, esfuerzo y pasión. Recibir esta meta es un motivo de orgullo para todos los corteganeses.”

Finalmente, Felipe Toledo, director de TerraIncognita Sport, empresa organizadora del evento, destacó la importancia de mantener viva la esencia de la prueba y su conexión con el territorio:“La HUEX MTB cambia su recorrido cada dos años para que nuevos municipios formen parte de la experiencia, reforzando ese vínculo entre deporte y territorio que define nuestra filosofía. De Villablanca a Cortegana, esta edición será un homenaje a la variedad, la belleza y la dureza de Huelva. Y, por supuesto, a quienes la hacen posible: los participantes.”

La Diputación de Huelva vuelve a ser un pilar fundamental en el desarrollo de esta prueba, consolidando la provincia como destino de referencia para la práctica del ciclismo y el turismo activo Fiel a su espíritu itinerante, la HUEX MTB sigue creciendo con cada edición, manteniendo vivo su lema: #HuelvaEsExtrema. Próximamente se anunciará la fecha de apertura de inscripciones, junto con todos los detalles sobre distancias, perfiles y novedades de esta duodécima edición.

Más información próximamente en: www.huex.bike