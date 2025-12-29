El CDN Punta Umbría se proclama campeón de la III Liga Snipe Huelva

El Club Deportivo Náutico Punta Umbría se ha proclamado campeón de la III Liga Snipe Huelva, tras una temporada marcada por la constancia, el esfuerzo y un alto nivel en el agua. El equipo estuvo formado principalmente por Raúl Ortiz y Juan María Carrasco, aunque en algunas pruebas Juan María fue sustituido por Raúl Júnior y Hugo Ortiz, manteniendo siempre un alto nivel competitivo y asegurando la medalla de oro en la clasificación final.

Una de las embarcaciones participantes.

Esta edición quedará marcada por una alta participación y un elevado nivel competitivo entre los regatistas. A lo largo de la competición se han disputado emocionantes pruebas que han puesto de manifiesto la calidad y experiencia de los participantes, consolidando esta liga como una de las más destacadas del calendario local.

La flota se prepara para salir al agua.

Los ganadores destacan que este éxito no habría sido posible sin el apoyo de los patrocinadores Clau&Paul, Selad y Aguasunglasses, así como el apoyo recibido por el Club Deportivo Náutico Punta Umbría. Este triunfo refuerza el compromiso de la entidad con la vela y la promoción del deporte náutico en la provincia, y representa una motivación adicional de cara a futuros retos.

- El podio final de la III Liga Snipe Huelva quedó conformado de la siguiente manera:

Medalla de oro : Raúl Ortiz y Juan María Carrasco (Club Deportivo Náutico Punta Umbría)

: Raúl Ortiz y Juan María Carrasco (Club Deportivo Náutico Punta Umbría) Medalla de plata : Vidal y José Luis (RCM de Huelva)

: Vidal y José Luis (RCM de Huelva) Medalla de bronce: Pepín y Pepín Júnior (Club Náutico Río Piedras)

Todos los resultados de la Liga.

Tras el éxito de esta tercera edición, el próximo 10 de enero dará comienzo la IV Liga Snipe Huelva, que promete mantener e incluso superar, el alto nivel mostrado hasta ahora. La Asociación Snipe Huelva espera nuevamente una gran afluencia de embarcaciones y regatistas, confirmando el excelente momento que vive la clase en nuestra provincia.