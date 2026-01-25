El Recre se trabaja un punto en Lorca (0-0)

El Recreativo de Huelva se trabajó un empate en el campo del Lorca (0-0), en el que posiblemente sea el partido menos convincente de los albiazules desde la llegada de Arzu. Aún así, el Decano se mantiene en puestos de 'play-off', cerca del ascenso directo, y ya encadena seis jornadas sin perder.

Fútbolisticamente hablando, el Recre se vio superado durante la mayor parte del encuentro por su rival, si bien, el combinado onubense se sintió nuevamente agraviado por el arbitraje, pues al filo del descanso, el colegiado ignoró un más que posible penalty sobre Roni. Y quizás una tarjeta roja.

Aficionados del Recreativo en Lorca.

El debut de David Alfonso, uno de los dos fichajes invernales que ha realizado el club hasta el momento, fue lo más destacado de los visitantes en un segundo acto dominado de cabo a rabo por el Lorca Deportiva. Especialmente en los últimos minutos, que degeneraron en un acoso sin gol sobre el marco de Lario.

-FICHA TÉCNICA

LORCA DEPORTIVA: Árbol, Soler (Gabri López, min.78), Ruiz, Monteverde, Álvaro Martínez (Adri Heredia, min.67) , Peque, Escobar, Fromsa, Naranjo, Willy Ibáñez (Jon Arruabarrena, min.88) y Dani García (Juan Hernández, min.88).

RECREATIVO: Lario, Senra (Mascaró, min.67), Bonaque, José Carlos, Juancho Villegas (David Alfonso, min.46), Alberto Vela (Iván Romero, min.85), Pepe Mena (Antonio Domínguez, min.78), Álex Bernal, Paolo, Da Costa y Roni (Caye Quintana, min.67).

ÁRBITRO: Raúl de la Mata, del Comité Madrileño. Amonestó a los locales Monteverde. Fromsa, Morros y Willy Ibáñez; y a los visitantes Juancho Villegas y Pepe Mena.

CAMPO: Estadio Francisco Artés Carrasco.