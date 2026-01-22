El Recreativo al fin pisa fuerte en el mercado de fichajes de invierno

Ha tardado en fichar, pero ya ha cogido carrerilla. El Recreativo de Huelva se ha estrenado esta semana en el mercado de fichajes de invierno por partida doble. De este modo, el Decano suma a su causa a dos nuevos jugadores, el lateral David Alfonso y el extremo Xabi Domínguez.

David Alfonso vuelve al Recreativo.

David Alfonso Romero es un viejo conocido del Nuevo Colombino. Natural de Huelva (18 de septiembre de 1999) y formado en la cantera albiazul, inició la presente campaña en las filas de la UD Melilla, equipo con el que ha jugado quince partidos y 450 minutos en la misma liga en la que compite el Recre. Tiene 26 años, mide 1,67 metros y es un lateral ambidiestro.

Xabi Domínguez ha cambiado el Yeclano por el Recre.

Por su parte, Xabi Domínguez es un extremo diestro de 23 años de edad, nacido en O Carballiño (31 de agosto de 2002). Procede del Yeclano Deportivo, donde ha sumado 18 partidos, 1.398 minutos, un gol y dos asistencias, también en la misma competición en la que participa el Recreativo.