Huelva y el Recre pierden a un deportista de leyenda

Huelva ha perdido a un gran deportista y una mejor persona. Manolo Toledano nos ha dejado a los 60 años de edad. Demasiado pronto. Fue jugador, director deportivo, entrenador y coordinador de cantera en el Recreativo, amén de destacar en otros clubes onubenses como el Ayamonte CF o la AD Cartaya.

Nacido en la capital onubense el 9 de junio de 1965, 'Tole', como le conocían sus familiares y amigos, no tardó en destacar en la cantera recreativista, llegando a debutar en el primer equipo albiazul en la campaña 1981/82, cuando el delantero apenas contaba con 16 años. Ese curso marcó tres goles. Era el inicio de una carrera que terminó tras 16 temporadas, 330 partidos y 74 tantos entre Primera División, Segunda y Segunda B.

Manolo Toledano trabajando para el Recre.

Fuera de nuestra provincia fue futbolista del Xerez CD, UD Levante, Poli Almería, CD Málaga, Balompédica Linense, Deportivo Aragón y Linares Deportivo. También llego a ser internacional con la selección española sub-18. Pero fue su talante humano lo que hizo la diferencia. Su bondad (seguramente era demasiado bueno para un mundo tan canalla como el fútbol profesional), su gran corazón y su predisposición para ayudar a propios y extraño le elevan a la categoría de leyenda.