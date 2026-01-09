Huelva pone en marcha el Europeo de Bádminton 2026 con la presentación de su imagen y mascota oficial

Huelva ha dado el pistoletazo de salida al Campeonato de Europa de Bádminton Absoluto Huelva 2026 con la presentación oficial de la imagen y la mascota del torneo, en un acto celebrado en el Ayuntamiento que ha escenificado el respaldo unánime de las instituciones para convertir a la ciudad en epicentro del bádminton continental. La competición se celebrará del 6 al 12 de abril en el Palacio de Deportes Carolina Marín y volverá a situar a Huelva en el foco del deporte internacional.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado que la ciudad aspira a organizar “el mejor Campeonato de Europa de la historia”, en una edición muy especial que servirá como homenaje a Carolina Marín, en su casa y en el pabellón que lleva su nombre. Miranda ha destacado el valor de la colaboración institucional para impulsar un evento que, además del plano deportivo, tendrá un importante impacto económico, turístico y social para la capital y la provincia.

Durante el acto se ha presentado también la mascota oficial del campeonato, una loba llamada Luz, símbolo de fuerza, garra y superación, valores con los que siempre se ha identificado la campeona onubense. La figura conecta además con la identidad de la Costa de la Luz y con la imagen de Andalucía como territorio abierto y hospitalario, una marca que tendrá un protagonismo destacado en la imagen gráfica del torneo.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha señalado que la identidad visual del campeonato combina deporte, cultura y territorio, reforzando el posicionamiento de Andalucía como sede de grandes eventos internacionales. Por su parte, desde la organización se ha avanzado que el torneo reunirá a más de 200 deportistas de más de 20 países, con una audiencia potencial millonaria dentro y fuera de España, consolidando a Huelva como referente del bádminton europeo y mundial.