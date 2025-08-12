El Enrique Benítez a aprovechar la vida extra que le ha regalado el CDH

Hace poco más de un año, el CDB Enrique Benítez parecía condenado a la irrelevancia. El descenso de LEB Plata a EBA y la presencia del Ciudad de Huelva en los 'play-offs' de ascenso a LEB Oro suponían un cambio de ciclo en el baloncesto onubense, aparentemente irreversible.

Pero la desastrosa gestión de la directiva del CDH, incluido un doble descenso a la Liga N1, le ha dado a los benitianos una vida extra. Contra todo pronóstico, el EB vuelve a ser el principal referente del 'basket' de Huelva, aunque su ubicación en la Liga EBA (alias Tercera FEB) dista mucho de devolvernos a los 'viejos buenos tiempos'.

De momento, el club ha puesto en marcha su proyecto para la temporada 2025/2026 con la continuidad del entrenador Antonio Quintero y los jugadores Samuel Trujillo (escolta-alero, 15 minutos y 6 puntos por partido el curso pasado) y Joaquín Reyes (alero, 23 minutos y 8 puntos de media). Serán las únicas renovaciones, pues se anuncian hasta nueve fichajes.