Ali El Fghir se impone en la I Carrera Benemérita Onubense con un dominio absoluto

sábado. 11.10.2025
La prueba, organizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y a beneficio de la Asociación Down, reunió a 150 corredores en una soleada jornada junto a la Ría

 

Ali El Fgir encarando la recta de meta.
Huelva Guardia Civil
Antonio Bendala
11/10/25 - 16:54

El atleta Ali El Fghir se proclamó vencedor de la I Carrera Benemérita Onubense, una cita deportiva y solidaria organizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva en favor de la Asociación Down Huelva. La prueba, que reunió a unas 150 personas, se desarrolló en una mañana soleada y con un ambiente festivo que combinó deporte, solidaridad y reconocimiento a la labor del cuerpo.

El recorrido, de 8 kilómetros, partía del Paseo de la Ría de Huelva, con un trazado que alcanzaba el Real Club Marítimo antes de regresar al punto de salida. Desde los primeros metros, El Fghir impuso un ritmo fuerte, seguido por Fakredine Aoulad, que finalmente se hizo con la segunda posición. En el ecuador de la carrera, el vencedor amplió su ventaja y cruzó la meta con una holgada diferencia sobre sus perseguidores, firmando un triunfo incontestable.

En categoría femenina, el triunfo fue para la atleta de Punta Umbría, Paula Rodríguez, que demostró su gran estado de forma con un merecido triunfo. 

La jornada contó con un photocall temático donde los participantes pudieron hacerse fotos vestidos de guardias civiles, una iniciativa que aportó un toque simbólico y divertido al evento.

Con esta primera edición, la Carrera Benemérita Onubense nace con vocación de continuidad y aspira a consolidarse en los próximos años como una cita imprescindible para los amantes del running en la provincia, uniendo deporte, compromiso social y homenaje a la Guardia Civil.