El Decano no pasa del empate a nada con el Águilas, en el estreno de Arzu como nuevo entrenador albiazul.
El Águilas tambien ha sacado renta de su visita al Nuevo Colombino.
El Recreativo no responde al primer tratamiento (0-0)
Damián Ortiz
30/11/25 - 18:51

Hay un nuevo doctor en la habitación, pero el enfermo no mejora. En el estreno de Arzu en el banquillo albiazul, el Recreativo de Huelva volvió a dejarse puntos en el Nuevo Colombino, al empatar a nada con el Águilas (0-0).

El equipo murciano, líder de la categoría, no justificó su condición, frente a un Recre con más corazón que fútbol. La resultante fue un choque monótono, insulso y aburrido, en el que sólo cabe destacar un paradón de Lario que evito males mayores para el Decano.

El nuevo preparador recreativista, que apenas ha tenido tiempo desde su fichaje para imprimir su sello al equipo, tiene mucho trabajo por delante. Convertir a este Recre ramplón y mediocre en un candidato al ascenso no es tarea sencilla.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Vela (Senra, min.84), Bonaque, Villegas, Alberto López (Dani Romero, min.74); Álex Bernal, Pepe Mena (Iván Romero, min.46), Da Costa (Arcos, min.68), Antonio Domínguez, Paolo; y Caye Quintana (Roni, min.74).

ÁGUILAS: Salcedo; Terranova, Uri, Antonio Sánchez (Manzano, min.62), José Mas, Abenza, Enríquez (Ebuke, min.84), Ángel López (Juande, min.84), Pedrosa, Pipo (Javi Soto, min.52), y Fer Martínez (Chris Martínez, min.62).

ÁRBITRO: Bakali Bentaleb, del Comité Madrileño. Amonestó a los locales Villegas, Alberto López, Iván Romero y Bonaque; y a los visitantes Abenza, Fer Martínez y Ángel López.

CAMPO: Nuevo Colombino.