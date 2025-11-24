Buscar
lunes. 24.11.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    12.3 °C
    nubes

Los dirigentes del Recreativo ceden ante la tozuda realidad

La cúpula del Recre cambia de opinión, cesa a Pedro Morilla y busca un nuevo entrenador.
Pedro Morilla ha sido cesado como entrenador del Recreativo
Pedro Morilla ha sido cesado como entrenador del Recreativo
Recreativo Fútbol Segunda RFEF Pedro Morilla
Los dirigentes del Recreativo ceden ante la tozuda realidad
Damián Ortiz
24/11/25 - 09:59

Punto y final a la era Pedro Morilla en el Recreativo de Huelva. En la mañana de hoy el club ha comunicado de manera oficial el cese de su entrenador, muy señalado por la crítica tras los malos resultados del equipo. La derrota de ayer ante el Real Jaén, especialmente la forma en que se produjo, han llevado a la entidad a tomar tan drástica decisión.

Una decisión que tanto Adrián Fernández, presidente del Decano, como Roberto Ríos, director deportivo, no querían tomar, pues han respaldado en público en varias ocasiones la labor de Morilla, dejando caer incluso que el técnico continuaría pasara lo que pasara. Finalmente, los dirigentes del Recre se han plegado ante la tozuda realidad de los marcadores.