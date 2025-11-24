Los dirigentes del Recreativo ceden ante la tozuda realidad

Punto y final a la era Pedro Morilla en el Recreativo de Huelva. En la mañana de hoy el club ha comunicado de manera oficial el cese de su entrenador, muy señalado por la crítica tras los malos resultados del equipo. La derrota de ayer ante el Real Jaén, especialmente la forma en que se produjo, han llevado a la entidad a tomar tan drástica decisión.

El Real Club Recreativo de Huelva informa que Pedro Morilla deja de desempeñar sus funciones como entrenador del primer equipo.



Desde su llegada al club el pasado mes de junio, Pedro Morilla ha desarrollado su labor con compromiso y profesionalidad, aspectos que la entidad desea… pic.twitter.com/xPdWiyhPXI — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) November 24, 2025

Una decisión que tanto Adrián Fernández, presidente del Decano, como Roberto Ríos, director deportivo, no querían tomar, pues han respaldado en público en varias ocasiones la labor de Morilla, dejando caer incluso que el técnico continuaría pasara lo que pasara. Finalmente, los dirigentes del Recre se han plegado ante la tozuda realidad de los marcadores.