El Recre gana al colista y regresa a los puestos del 'play-off' (0-2)

El Recreativo de Huelva cumplió con los pronósticos y se impuso a domicilio al Atlético Malagueño (0-2), colista de la categoría, para regocijo de los 200 aficionados albiazules que viajaron hasta Málaga. El triunfo tuvo el premio extra de devolver al Decano a los puestos del 'play-off' de ascenso a la Primera Federación.

La alineación del Recre.

No obstante, la lectura positiva termina ahí, pues el fútbol del Recre dejó mucho que desear. Los recreativistas, que jugaron el peor partido de la 'era Arzu', se salvaron de la quema gracias a las dos expulsiones sufridas por el filial y a los goles en el descuento de los canteranos Pablo Évora y Paolo.

-FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO MALAGUEÑO: Céspedes; Alberto (Alexis, min.67), Arriaza, Alfonso, Santaella, Iván Benito, Badiola (Sarriá, min.79), Salguero (Marcos López, min.67), Juani (Ángel, min.79), Perea y Adri López (Rubén, min.30).

RECREATIVO: Lario; Senra (Juan Almeida, min.79), Bonaque, José Carlos, Juancho Villegas (Dani Romero, min.67); Alberto Vela, Álex Bernal; Pepe Mena, Antonio Domínguez (Pablo Évora, min.67), Da Costa (Paolo, min.46); y Caye Quintana (Roni, min.67).

GOLES: 0-1 (min.92) Pablo Évora; y 0-2 (min.95) Paolo.

ÁRBITRO: Pujol Salar, del Comité Balear. Expulsó con roja directa a los locales Perea (min.57) y Santaella (min.85). Amonestó a los anfitriones Juani e Iván Benito; y a los visitantes Juancho Villegas, Roni y Paolo.

CAMPO: Ciudad Deportiva ‘Fundación Málaga CF’.