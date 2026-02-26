Chamba y María Forero, mejores deportistas del año en los Galardones Deportivos de la Diputación

La Diputación de Huelva ha reconocido a Juan Bautista Castilla ‘Chamba’ y María Forero como mejores deportistas del año en la Gala de los Galardones Deportivos 2025, celebrada en el Muelle de las Carabelas, en un acto que puso en valor el esfuerzo y la excelencia del deporte provincial.

El atleta valverdeño Juan Bautista Castilla ‘Chamba’ amplía así un palmarés de primer nivel tras proclamarse subcampeón del mundo de Ultramán en Hawái el pasado año, título que suma al campeonato mundial logrado en 2024. Por su parte, la onubense María Forero firmó una temporada brillante con el oro en el Campeonato de Europa sub-23 en los 5.000 metros lisos y en el Europeo de Cross de la misma categoría. Además, en enero consiguió un destacado decimocuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Cross, siendo la primera atleta europea en cruzar la meta.

En la categoría de deportistas promesas, los galardones recayeron en el isleño Augusto García, doble campeón del mundo por equipos en paddlesurf, y en la futbolista María Carvajal, que disputó el pasado año los campeonatos de Europa y del Mundo sub-17 con la selección española.

Los premios a mejor entrenador y entrenadora distinguieron la trayectoria de Manuel Pulido, con más de cuatro décadas dedicadas al atletismo onubense y mentor de figuras como Emilio Martín o Zakaria Boufaljat, y de Celes Vizcaíno, entrenadora del CD Baloncesto Huelva La Luz y miembro del staff técnico de la Selección Española U14 Femenina en el programa de tecnificación de Íscar 2025.

En deporte adaptado, fueron reconocidos Paco Motero, subcampeón de Europa de parabádminton, y la atleta paralímpica Carmen González. El premio a mejor club deportivo fue compartido por el Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva y el Club Deportivo Sordos.

La jueza internacional Alicia Fernández recibió el galardón a mejor árbitra, mientras que la 100 edición de la Copa del Rey de Tenis fue distinguida como mejor evento deportivo. También hubo reconocimientos para el Ayuntamiento de Jabugo por su promoción deportiva; la Autoridad Portuaria de Huelva por su apoyo empresarial; la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva en comunicación; y Alberto Gálvez, histórico técnico de Deportes de la Diputación, por toda una vida dedicada al deporte.

La gala tuvo además un emotivo recuerdo para dos figuras del deporte provincial fallecidas el pasado año: José Sánchez Castizo, referente deportivo en La Palma del Condado, y Pilar Carro Massoni, impulsora del voleibol en Ayamonte y pieza clave en el desarrollo deportivo de la localidad fronteriza.