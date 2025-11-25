Huelva celebrará por primera vez la Gala Huelva Deporte para reconocer a sus atletas

El Ayuntamiento de Huelva homenajeará por primera vez a los deportistas onubenses en la Gala Huelva Deporte 2025, un evento abierto al público que se celebrará el próximo lunes 1 de diciembre, a partir de las 17:30 horas, en el auditorio de la Casa Colón. La concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha presentado esta cita que busca reconocer los logros, la dedicación y el talento de quienes representan a Huelva en distintas disciplinas.

Durante la gala, se pondrá el foco no solo en los éxitos deportivos, sino también en los valores de superación, esfuerzo y deportividad que los atletas transmiten a la sociedad. La primera edición de este evento entregará un premio a la trayectoria que recaerá en Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón, considerado un referente tanto dentro como fuera de las pistas.

Además de este reconocimiento especial, se otorgarán más de 100 agradecimientos a clubs, federaciones, deportistas individuales, entrenadores y familias, en una clara apuesta por visibilizar el trabajo y las horas de entrenamiento que contribuyen al crecimiento del deporte en Huelva.

La gala, además de los premios, contará con actuaciones musicales y otras sorpresas, ofreciendo a los asistentes una fiesta del deporte en la que niños, jóvenes y mayores podrán animar y arropar a sus atletas locales, celebrando juntos el talento y el compromiso del deporte onubense.