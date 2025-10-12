Decepcionante empate de un Recre en superioridad numérica (1-1)

Empate. Y gracias. El Recreativo de Huelva no ha podido pasar de la igualada en el campo de la Deportiva Minera (1-1), resultado que se torna aún en más decepcionante si tenemos en cuenta que el Decano jugó cerca de una hora en superioridad numérica. Ni por esas. El equipo de Pedro Morilla sigue lejos de lo que se espera de él y de lo que enseñó en pretemporada.

Nada sucedió en la primera parte, salvo la expulsión del local Toner al filo del descanso. Pero justo reanudarse el juego, el Recre, que hasta el momento no había hecho nada en ataque, acertó a la primera. Roni hizo un gol que tuvo rápida respuesta en el tanto de Kike Carrasco. El Recreativo, con un jugador más en el campo, apretó y rozó la diana con Caye y Villegas.

Los locales también tuvieron la suya en un remate de Holgado que Caye sacó bajo palos. La expulsión de Kamal en el descuento sólo sirvió para restarle valor al empate del Decano, que se mantiene en la zona noble de la clasificación, si bien, se muestra incapaz de ser el equipo dominador y autoritario que debiera ser por presupuesto, plantilla, club y afición.

🎙️Checa, tras el #DeportivaMinerRecre:



🗣️"Felicitar a mis jugadores. Es increíble lo que hacen, lo que transmiten y siempre querer más, incluso con nueve."



🗣️"Hemos sido muy superiores. Es para irse muy contentos."



⭐️José Blaya Gómez pic.twitter.com/KuHGMI8JZE — Club Deportiva Minera (@DeportivaMinera) October 12, 2025

-FICHA TÉCNICA

DEPORTIVA MINERA: Álex Lázaro; Toner, Manu Galán, Holgado, Alarcón (Salinas, min.82), Macías (Bello, min.65), Petcoff (Kamal, min.74), Vera (Paco Torres, min.46), Kike Carrasco, Perdomo y Rubén Mesa.

RECREATIVO: Lario; Álex Carrasco, José Carlos, Bonaque, Villegas; Iván Romero (Alberto Vela, min.56), Javi Castellano (Álex Bernal, min.56); Arcos (Da Costa, min.56), Pepe Mena (Roni, min.45), Paolo (Antonio Domínguez, min.82); y Caye Quintana.

GOLES: 0-1 (min.46) Roni; y 1-1 (min.48) Kike Carrasco.

ÁRBITRO: García Navas, del Comité Madrileño. Expulsó a los locales Toner (min.39) y Kamal (min.92). Y amonestó a los también locales Kike Carrasco, Rubén Mesa y Bello; y a los foráneos José Carlos, Pepe Mena y Javi Castellano.

CAMPO: Municipal Ángel Celdrán.