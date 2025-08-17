El Zamora le arrebata la Carabela de Plata al Recre en el último minuto (2-3)

Aunque Zamora no tiene puerto, la Carabela de Plata del LVI Trofeo Colombino se marcha a tierras castellanas. Un gol en el descuento dio la victoria al Zamora CF sobre el Recreativo de Huelva (2-3), en el pulso que se convirtió a la postre en la finalísima del torneo onubense, cuyo cartel completó el CP Cacereño bajo el formato 'tres en uno'.

En el primer partido, zamoranos y extremeños empataron a nada (0-0), mientras que el debut del Recre se saldó con un claro triunfo sobre el Cacereño (2-0), gracias a los goles de Antonio Domínguez y Caye Quintana, este último de penalti. Tras estos dos resultados, al Decano le valía con empatar o ganar en el último cruce para adjudicarse el torneo.

Y estuvo muy cerca de lograrlo. Por dos veces se adelantó el Zamora y por dos veces niveló el Recreativo, en ambas ocasiones gracias al acierto de Da Costa. Pero en el descuento, los castellanos hicieron el gol que cambiaba la Carabela de Plata de manos. Aún así, los albiazules dieron buena imagen ante una afición entregada a sus colores.

-ASÍ FUE EL LVI TROFEO COLOMBINO

Zamora - Cacereño (0-0)

Recreativo - Cacereño (2-0)

- Cacereño (2-0) Recreativo - Zamora (2-3)

-CLASIFICACIÓN FINAL