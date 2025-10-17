Pablo López y ‘Chamba’ ofrecerán una charla-coloquio en Huelva

El próximo martes, a las 19.30 horas, el Centro de la Comunicación ‘Jesús Hermida’ de Huelva acogerá una charla-coloquio titulada 'La nutrición y la mente en un deportista de élite', protagonizada por el dietista-nutricionista Pablo A. López y el atleta, docente universitario y especialista en nutrición Juan Bautista Castilla ‘Chamba’.

El encuentro, organizado por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD) en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de la capital, pretende ofrecer una visión integral sobre los factores que influyen en el rendimiento de los deportistas de alto nivel, combinando los conocimientos científicos sobre nutrición con la gestión emocional y mental necesaria para alcanzar el éxito deportivo.

Pablo A. López, reconocido dietista-nutricionista deportivo con amplia trayectoria profesional, aportará su experiencia en el trabajo directo con deportistas profesionales. Fue nutricionista del Real Club Recreativo de Huelva, ejerce como vicedecano del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía, y actualmente preside la Asociación Nacional de Dietistas-Nutricionistas de Equipos de Fútbol de España. Especialista en nutrición clínica y deportiva, es un firme defensor de la educación alimentaria como herramienta para optimizar el rendimiento y promover hábitos de vida saludables, tanto en la élite como en el deporte base.

Por su parte, Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, campeón del mundo en pruebas de ultrafondo, es un referente del deporte onubense y nacional. Además de su exitosa trayectoria como atleta, es profesor universitario y especialista en nutrición, lo que le permite abordar el rendimiento deportivo desde una perspectiva científica y humana. Su testimonio personal -marcado por la superación y la búsqueda del equilibrio entre cuerpo y mente- lo ha convertido en un ejemplo de resiliencia y disciplina, valores que trasladará a los asistentes en esta charla inspiradora.

Durante el encuentro, ambos ponentes dialogarán sobre cómo la alimentación, la mente y la gestión emocional se combinan para construir la fortaleza necesaria en el deporte de élite, destacando la importancia de la planificación, la constancia y la salud integral como claves del éxito sostenido.

El acto, de entrada libre hasta completar aforo, se enmarca dentro del programa de actividades divulgativas de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, que busca acercar a la ciudadanía temas de interés relacionados con la práctica deportiva, la comunicación y los valores del esfuerzo, la salud y el compañerismo.