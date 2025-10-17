El mejor equipo de Huelva comienza la Liga con un partido de altos vuelos

La emoción de la Liga Nacional de División de Honor de Bádminton retorna a Huelva con el debut del vigente campeón. El CB IES La Orden abrirá la nueva temporada 2025/26 este domingo, a partir de las 11.30 horas, enfrentándose al Oviedo en el Andrés Estrada. Será la primera batalla en el camino hacia el undécimo título liguero.

Los albiazules, que tuvieron turno de descanso en la primera jornada, se miden a un rival que inició el campeonato ganando al Astures, por lo que colidera el Grupo A, empatado con el San Fernando Valencia, verdugo a su vez del Alicante Intercity. Aún así, el director deportivo del IES La Orden, Paco Ojeda, confía en las opciones del conjunto onubense para derrotar a los ovetenses.

“El debut es exigente, ante uno de los equipos más fuertes del grupo y candidato también al título de liga, que vendrá a Huelva con el objetivo de defender su opciones”, asegura el técnico onubense. "Además, ha llegado el momento de que las nuevas incorporaciones se integren en el equipo y rindamos tan bien como sabemos hacerlo”, señala Ojeda.

El club onubense ha reforzado su bloque femenino con el fichaje de la turca Neslihan Arın, la almeriense Cristina Teruel (cedida por el CDB Huelva), y la toledana Silvia Redondo. Se mantienen Laura Santos, Vivien Sandorhazi y Hristomira Popovska. El bloque masculino está integrado por Pablo Abián, Alejandro Pérez, Álvaro Morán, Mark Caljow y Milosz Bochat.