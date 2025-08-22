Tres fichajes para buscar el décimo primer título liguero del IES La Orden

El Recreativo IES La Orden se ha reforzado con tres fichajes, todos ellos femeninos, para iniciar el asalto a su décimo primer título de liga. Los nuevos refuerzos del equipo onubense son la turca Neslíhan Arin, la almeriense Cristina Teruel y la toledana Silvia Redondo.

De las tres, Arin es la más conocida. No en vano ha sido olímpica en Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024, amén de ganar tres medallas de bronce en el último Campeonato de Europa y ser campeona en individuales de los internacionales de Polonia, Irán y Suecia.

Neslihan Arin.

De su lado, Teruel recala en el IES La Orden en calidad de cedida por el Club Deportivo Bádminton Huelva. Previamente, jugó en el Bagnac (Francia) y el Arjonilla. Cristina fue campeona nacional sub-23 y es la vigente subcampeona nacional absoluta en individual femenino.

Cristina Teruel.

Redondo, por último, desembarca en Huelva procedente del Caser Clear de Madrid. Es la actual Campeona de España en individual femenino y la actual subcampeona nacional en dobles mixtos.

Silvia Redondo.

Estos tres fichajes vienen a compensar las salidas de Haideé Ojeda y Stefani Stoeva, y acompañarán a Laura Santos, Vivien Sandorhazi y Hristomira Popovska, que renuevan. En el bloque masculino no habrá cambios, por lo que Pablo Abián, Alejandro Pérez, Álvaro Morán, Mark Caljow y Milosz Bochat siguen en el club.