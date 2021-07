Alejo se trae a Dani Sales del Algeciras al Recreativo

No sólo Alberto Gallego iba a traer a jugadores de su confianza al Recreativo de Huelva. Si el técnico catalán se ha traído de su último equipo, el CD Ibiza, a Cristian Terán e Ismael Barragán -este último aún por anunciar-, Dani Alejo no iba a ser menos y ha cerrado el fichaje de Dani Sales, ex del Algeciras, club del que también procede el nuevo director deportivo del Decano.

Natural de Sevilla (13/5/1998), Daniel Sales Keen es un mediocentro de 23 años. Formado en la cantera del Betis, para luego jugar en la Pobla de Mafumet, Berja, CD El Ejido, CD Diocesano y Algeciras CF, con el que firmó 10 partidos y 1 gol el curso pasado en la Segunda División B. Es el noveno refuerzo del Recre para competir la campaña venidera en la Tercera RFEF.

Dani Sales: “Muy feliz, muy ilusionado y muy contento de firmar por el Decano. Deseando que empiece la pretemporada para devolver al equipo y a la ciudad donde se merecen”

-ASÍ ESTÁ LA PLANTILLA DEL RECRE

*Jugadores sub-23