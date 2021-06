Quiles: “Dejo el Recreativo, pero espero volver al Nuevo Colombino en el futuro”

El mejor futbolista del Recreativo de Huelva en la recién concluida temporada 2020/21, no jugará en el Nuevo Colombino durante la próxima campaña 2021/22. Como se esperaba, el doble descenso a la Tercera RFEF ha convertido en una utopía cualquier intento del Decano por renovar a Alberto Quiles, que hoy se ha despedido del recreativismo en las redes sociales. Su destino es el Deportivo de La Coruña.

“No es fácil decir adiós al club de mi corazón, aunque no es la primera vez que sucede. Pero esta vez es distinto. Es un día muy importante en mi vida. Dejo la que siento mi casa y el lugar en el que he sido muy feliz. En este club en el que he vivido cosas que nunca imaginé siendo niño y en el que me han convertido en la persona que soy“, señala.

Compromiso diario

“Por eso es tan difícil cerrar esta etapa, en la que sería un error quedarse con lo más reciente y doloroso, ya que tengo muchos y buenos recuerdos de personas maravillosas con las que he convivido. Quiero dar las gracias a los entrenadores y sus cuerpos técnicos, a los servicios médicos y por supuesto a mis compañeros así como a toda esa gente anónima que mantiene su compromiso diario, entrega y colaboración; dando lo mejor de ellos mismos siempre por nuestro querido Decano“, indica.

Aprendiendo del fútbol

“Es un club maravilloso y con una afición incomparable, que siempre está apoyando: en los buenos y en las malos momentos como estos que nos ha tocado vivir ahora. Sólo siento agradecimiento antes de embarcarme en una nueva experiencia en mi carrera, nuevos retos para seguir disfrutando y aprendiendo del fútbol. Dejo el club, ahora seguiré los partidos como un aficionado recreativista más y espero volver al Nuevo Colombino en el futuro. Muchas gracias, de corazón“.