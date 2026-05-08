Apelación atiende al Isla Cristina FC y habrá partido de vuelta contra la Olímpica

Giro de 180 grados en el caso que sacude al fútbol onubense. El Comité de Apelación de la Delegación Onubense de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha suspendido cautelarmente la sanción impuesta por el Comité de Competición al Isla Cristina FC, en virtud de la cual, el cuadro isleño había sido eliminado del 'play-off' de ascenso por alineación indebida.

Actuando bajo el principio de no generar indefensión y visto el escaso margen de tiempo existente para adoptar una resolución definitiva -debido al encadenamiento del 'play-off' provincial con el regional-, Apelación ha decidido que este domingo se dispute el partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales entre el Isla Cristina FC y la Olímpica Valverdeña.

No obstante, el resultado del cruce quedará supeditado a la decisión final del Comité de Apelación, pudiendo darse el caso de que el Isla Cristina FC se clasifique deportivamente para la final -es el favorito y tiene ventaja tras ganar el partido de ida en Valverde-, pero sea la Olímpica la que jugue esa final si Apelación no corrige definitivamente a Competición.