El Isla Cristina FC pide la suspensión cautelar del 'play-off' de ascenso

Terremoto en el fútbol de Huelva. El Comité de Competición de la Delegación Onubense de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha decidido descalificar al Isla Cristina FC del 'play-off' de ascenso a la División de Honor, tras un grave error arbitral cometido por el colegiado del partido del pasado domingo frente a la Olímpica Valverdeña.

Todo se remonta al descanso del citado encuentro, cuando el árbitro expulsó a Manuel Aranda, jugador del Isla Cristina. Previamente a la expulsión, el cuerpo técnico del conjunto amarillo había solicitado el cambio de Aranda por José Rodríguez, por lo que puede considerarse que el futbolista expulsado lo fue mientras estaba en el banquillo.

No lo estimó así la directiva de la Olímpica, que en defensa de los legítimos derechos de su club, presentó una denuncia por una posible alineación indebida. El Comité, tras estudiar la demanda, las alegaciones del Isla Cristina, y el testimonio arbitral, le dio la razón al cuadro de Valverde y eliminó al Isla Cristina FC del 'play-off'.

Hoy, la escuadra isleña ha elevado un escrito al Comité de Apelación solicitando la suspensión cautelar de la final del 'play-off' de ascenso, hasta que instancias superiores se pronuncien sobre el caso. En su recurso, el Isla no se centra tanto en la cuestión de si hubo o no alineación indebida, y sí en la actuación del colegiado.

Al respecto, el escrito recuerda que el cuerpo técnico del Isla Cristina consultó con el árbitro si el cambio de José Rodríguez por el expulsado Aranda podía realizarse. Y entendiendo que la solicitud del relevo había sido anterior a la expulsión, el trencilla dio su consentimiento. Así, lejos de ser culpable, el Isla sería la víctima de un grave error arbitral.

De hecho, en su resolución, a la que ha tenido acceso DiariodeHuelva.es, el Comité de Competición reconoce que "la actuación llevada a cabo por el árbitro principal pudiera ser irregular", por lo que se procede a trasladar "dicho expediente al Comité Arbitral de la RFAF Huelva a los efectos legales pertinentes".

Así las cosas, la Junta Directiva del Isla Cristina FC, que preside Francisco Sarrión 'Sarri', tiene previsto elevar el caso a las más altas instituciones administrativas del deporte español. Y visto los precedentes, no sería extraño que el Isla tuviera que ser compensado con un ascenso en los despachos.