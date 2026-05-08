Una estrella española será el embajador de la 10K Huelva Avatel

Una estrella del atletismo español, para una carrera estrella. El madrileño Carlos Mayo, recordman nacional de media maratón, además de atleta olímpico y mundialista, será el embajador de la 10K Huelva Avatel, que se celebrará el próximo 6 de junio y que ha sido presentada recientemente. Mayo se colgó la medalla de plata en el pasado Campeonato de Europa en Ruta y finalizó en la décimo tercera posición en la prueba de los 10.000 metros de los JJOO de Tokio 2021.

No será el único corredor de postín, pues esta octava edición de la 10K Huelva Avatel servirá como Campeonato de Andalucía Absoluto de 10.000 metros en ruta por segunda vez en la historia, tras los éxitos del Andaluz de 2021 y del Campeonato de España de 2023. Aparte de los mejores de nuestra comunidad autónoma, participarán talentos locales como Zakaria Boufaljat, triple ganador de la prueba, Estefania Roco, vigente campeona, y Celia Romero.

Estefania Rouco celebrando su victoria en la '10K Huelva Avatel'.

La carrera no pierde su carácter popular, pues se espera la 10K Huelva Avatel con más atletas inscritos de la historia. Por el momento, ya se han registrado oficialmente 1.550 corredores. Y la previsión de la organización es que se inscriban 300 más de aquí al final del plazo.

El precio del dorsal es de 23 euros para los atletas federados y de 25 euros para los no federados. La cuota da derecho a participar en la carrera e incluye la entrega de una camiseta conmemorativa de la prueba y el seguro de accidente. La 10K Huelva Avatel vuelve a tener un carácter solidario, destinando su recaudación a dos instituciones benéficas sin ánimo de lucro: Banco de alimentos y ADEMO (Asociación de Esclerosis Múltiple De Huelva y Provincia).