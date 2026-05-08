Un maratón solidario recorrerá Huelva para fomentar la donación de órganos

Un maratón solidario recorrerá Huelva para fomentar la donación de órganos
El corredor popular Antonio Bendala protagonizará el próximo sábado el reto solidario 'Maratón Hacia un Nuevo Mundo', una iniciativa que unirá deporte y concienciación social a lo largo de un recorrido de 42,195 kilómetros entre su pueblo, San Juan del Puerto, y el Muelle de las Carabelas. La salida está prevista a las 7.30 horas desde la Plaza de la Marina.
Bendala será el eje principal de la prueba, en la que también participarán donantes y personas trasplantadas, que realizarán relevos simbólicos a través de un testigo. Estos relevos representarán la continuidad de la vida que hace posible la donación de órganos. En el tramo final, el reto contará con Pepe 'El Marismeño', que acompañará al sanjuanero en los últimos metros.
El recorrido combinará tramos abiertos a la participación ciudadana con otros más controlados, especialmente en zonas sensibles como el entorno hospitalario o áreas portuarias, donde se limitará la presencia de corredores por motivos de seguridad. La meta estará situada en el Muelle de las Carabelas, un enclave elegido por su simbolismo como punto de partida hacia 'un nuevo mundo'.
Bendala ha destacado el trasfondo de la iniciativa: “No es sólo una carrera, es un mensaje. Cada relevo simboliza una vida que continúa gracias a la generosidad de alguien que decide donar”. “Queremos que la gente entienda que donar órganos es regalar vida. Este maratón es una forma de ponerle emoción y realidad a algo que muchas veces no se ve, pero que cambia vidas cada día”, subraya.
El corredor también ha querido agradecer el respaldo institucional recibido: “Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de San Juan del Puerto y a la Diputación Provincial por el apoyo mostrado desde el primer momento para que este reto sea posible”. Respecto a las malas previsiones meteorológicas, Bendala ha sido claro: “El reto se va a llevar a cabo. La lluvia no debe ser un contratiempo cuando hablamos de algo tan importante como salvar vidas”.
Más allá de lo deportivo, la iniciativa busca implicar a toda la ciudadanía en un mensaje de concienciación, recordando que la donación de órganos es clave para ofrecer una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.