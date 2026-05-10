Entrenamientos en la temporada: 0. Sesiones de vídeo: 0. 'Scoutings' del rival: 0. 'Pachangas' jugadas: 0. Sistemas ofensivos: 0. Sistemas defensivos: 0. Edad media de la plantilla: 47 años. Achaques: un millón. 'Quedadas': ni se sabe. Aunque parezca increíble, estos son los números de un equipo campeón, del nuevo Campeón de la Liga Provincial Sénior de Huelva: el Anystar.

Víctor Pérez, Javi Castilla, Javi Montaner y Germán Rodríguez, cuatro de los campeones.

Aunque lo de nuevo campeón es relativo, pues se trata del mismo conjunto que campeonó el curso pasado sin perder un solo partido. Gesta que el Anystar ha repetido esta campaña, con un saldo de 18 victorias en otros tantos encuentros. Sus últimas víctimas han sido el Montessori (68-51), en semifinales, y el PMD Aljaraque (59-47), en la final disputada hoy en el Diego Lobato.

Montaner, Antonio Gómez, Gonzalo Ávila y Manuel 'Imparable' Olivares.

Una final controlada por los 'anystarianos' de principio a fin, pese a la baja de 'Papá', gracias a su gen ganador, su implacable defensa y las pinceladas de Víctor Pérez (25 puntos y 6 triples). A nivel táctico, los cortes dieron manga ancha al juego del campeón, mientras a los amarillos se les escapaban sus opciones cual peluche en una máquina. Y ya no quedaban más euros.

Los 'anyestaristas' celebrando el título.

Espoleado por una afición que se tiene que morir para no ir a los partidos, los 'anyestaristas' subieron al 'DeLorean', activaron la 'play-list' cual 'condensador de fluzo', esquivaron la tragedia y las convulsiones, y certificaron que no hay cosa más grande en el deporte onubense: un equipo de señores de casi 50 años, campeón invicto durante dos temporadas. ¡Que le den la 'orejona' a Anystar!.

-LOS BICAMPEONES DE HUELVA