La lluvia y el viento no impiden el éxito del 'Maratón Hacia un Nuevo Mundo'

El reto solidario 'Maratón Hacia un Nuevo Mundo' se convirtió este sábado en una auténtica demostración de esfuerzo, solidaridad y compromiso colectivo, pese a las duras condiciones meteorológicas que marcaron gran parte del recorrido entre San Juan del Puerto y el Muelle de las Carabelas.

La iniciativa, impulsada por el corredor sanjuanero Antonio Bendala para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos, contó con la participación de más de 40 personas que fueron relevándose simbólicamente con un testigo que representaba la continuidad de la vida gracias a la donación.

Momento de ceder el testigo.

Aunque la salida estaba prevista a las 7.30 horas desde la Plaza de la Marina, finalmente tuvo lugar a las 8.00 horas debido a la meteorología. La lluvia hizo acto de presencia desde el kilómetro uno hasta el cinco, aunque sin intensidad. La situación se endureció entre los kilómetros 28 y 34, coincidiendo con la zona de La Rábida, donde la lluvia descargó con fuerza.

A ello se sumó un fuerte viento con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora que, en numerosos momentos del recorrido, sopló en contra de los participantes, aumentando considerablemente la dificultad del desafío. Pese a ello, el tiempo no fue impedimento para completar el reto. Nadie quiso detenerse y el espíritu de superación se mantuvo intacto durante toda la jornada.

Familiares, amigos, representantes institucionales, vecinos y coordinadores de trasplantes del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez quisieron acompañar y respaldar una iniciativa que convirtió el deporte en un mensaje de esperanza y vida.

La meteorología añadió dureza al Reto.

Bendala quiso agradecer públicamente la implicación de todas las personas que participaron en el evento. “Quiero dar las gracias a todos los que han formado parte de este Maratón Hacia un Nuevo Mundo. La implicación de la gente ha sido increíble y eso demuestra que la donación de órganos sigue despertando mucha sensibilidad”, señaló tras finalizar el recorrido.

El corredor sanjuanero también tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de San Juan del Puerto por las facilidades ofrecidas para hacer posible el desarrollo de la iniciativa. “Agradezco enormemente el apoyo y todas las facilidades dadas para que este reto pudiera llevarse a cabo”, destacó.

Más allá del componente deportivo, el reto volvió a poner el foco en la importancia de la donación de órganos y en cómo un gesto solidario puede cambiar y salvar vidas.