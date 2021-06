La dificultad de construir un Recre totalmente nuevo teniendo 172 clubes por delante

Dani Alejo apenas lleva dos semanas como nuevo director deportivo del Recreativo de Huelva y ya se está enfrentando a serias dificultades para fichar al entrenador que debe devolver a los albiazules a la élite. El ‘culebrón‘ con Germán Crespo, el candidato número uno a ocupar el banquillo onubense, revela la nueva posición del Decano en el fútbol español. Y los contratiempos que aguardan en el camino.

El Recre sigue siendo un destino muy atractivo por todos sus aditivos (historia, estadio, afición y condiciones profesionales), pero tras su doble descenso a la Tercera RFEF, tiene 172 clubes por delante. Guste más o guste menos, se reconozca o se niegue, esa es la realidad con la que se va a topar Alejo día tras día en el mercado de fichajes de cara a la planificación de la próxima temporada.

Seducir a entrenadores y futbolistas

El Recreativo no sólo tiene imposible acceder al caladero de los equipos de la Primera División (20) y la Segunda División (22), si no que este verano tendrá muy difícil competir con los clubes de la Primera RFEF (40) y la Segunda RFEF (90). Aunque en este último caso, en el Nuevo Colombino confían en seducir a entrenadores y futbolistas que no prioricen jugar en una categoría superior al Decano.

La excepción de los canteranos

Bien es verdad que por presupuesto, el Recre no tendrá rival en el mercado de la Tercera RFEF, pero para aspirar a algo mejor sudará tinta. Además, Alejo deberá fichar un equipo totalmente nuevo, con la excepción quizás de los canteranos. Así las cosas, se puede decir que el nuevo director deportivo del Decano tiene ante así un desafío como no ha visto ninguno de sus antecesores en el cargo.