El Recreativo no esperará a Crespo y buscará otro técnico si el nazarí no se decide pronto

No es un ultimátum aunque se parece bastante. El Recreativo de Huelva ha dejado claro a Germán Crespo que no está dispuesto a esperarle mucho tiempo. Es más, si el técnico granadino no rubrica en breve el acuerdo verbal que ha alcanzado con Dani Alejo, el director deportivo del Decano regresará al mercado de fichajes y buscará otro entrenador. Así de claro, así de tajante.

Todo queda pues en manos de Crespo, que debe presionar al Córdoba para desvincularse a la mayor brevedad posible del club con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio. Si no lo logra en unos días, el Recre entenderá que el preparador nazarí está jugando a dos barajas -los cordobesistas mantienen a Germán Crespo en la recámara tras las evasivas de Alberto González-, y romperá las negociaciones.

Clubes modestos

Nacido en Granada, el 19 de noviembre de 1975, Germán Crespo Sánchez es un preparador de 45 años, con trece temporadas de experiencia en la dirección de equipos. Inició su carrera dirigiendo a clubes modestos del fútbol nazarí (Sierra Nevada, Huétor Vega, Atarfe, Maracena, Huétor Tajar), hasta que fichó por el Real Jaén.

En su primera experiencia en categoría nacional, Crespo se proclamó Campeón del Grupo IX de la Tercera División con el Real Jaén, disputando la fase de ascenso a la Segunda División B. Su siguiente destino sería el exótico Lincoln FC de Gibraltar, al que logró clasificar para la Europa League.

En el Nuevo Arcángel

El pasado verano desembarcó en el Nuevo Arcángel para dirigir al Córdoba B en la Tercera División. Tras un inicio titubeante -una victoria en nueve jornadas-, el equipo fue creciendo –seis triunfos en los siguientes nueve partidos-. El resurgir del filial le catapultó al frente del plantel profesional como recambio del cesado Pablo Alfaro.

Tras acreditar once triunfos, seis empates y seis derrotas en sus 23 partidos con el Córdoba B, dirigió al ‘Córdoba A’ en los tres últimos compromisos ligueros, firmando un empate con el Tamaraceite (1-1) y dos victorias sobre la Balona (0-5) y Cádiz B (2-1). Técnicamente, Crespo es un entrenador ofensivo que apuesta por un fútbol alegre y goleador, aunque también débil en la parcela defensiva.