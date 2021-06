De dejar 100.000 euros al Recre a irse libre al Deportivo

Sólo hay una cosa en la vida más difícil que tomar una decisión: acertar. El pasado verano el Recreativo de Huelva tuvo la oportunidad de traspasar a Alberto Quiles al Asteras de Trípoli por 100.000 euros. Y aunque la fórmula de pago elegida por el club griego no ofrecía plenas garantías, el dinero le habría venido muy bien a los albiazules. Más aún tratándose de un jugador que terminaba contrato el 30 de junio.

Sin embargo, en el Nuevo Colombino tomaron la decisión de priorizar lo deportivo sobre lo económico. ¿Acertaron? Sí y no. Sí, porque el delantero devolvió la confianza del Decano jugando la mejor temporada de su carrera deportiva. No, porque los 13 goles anotados por el onubense en los 23 partidos de este curso no sirvieron para evitar el doble y catastrófico descenso a la Tercera RFEF. Y además han puesto al atacante en el escaparate de equipos más atractivos que el propio Recre.

Deportivo, Albacete y Asteras

Es el caso del Deportivo de La Coruña, que según informan varios medios gallegos anda cerca de cerrar el fichaje de Quiles. También el Albacete se ha interesado por el último ‘pichichi’ recreativista. Se trata de conjuntos que militan en la Primera RFEF con el objetivo de ascender al fútbol profesional. Y el Asteras lo sigue intentando. De este modo, se desvanece cualquier opción de que Quiles pudiera renovar. Peor aún, se marchará sin dejar un euro en Huelva.