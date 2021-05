¡Bombazo en el Recre! Quiles no descarta renovar

Es impensable ver a un futbolista de la calidad de Alberto Quiles en la quinta división del fútbol español. O lo era hasta ahora. Porque para sorpresa de propios y extraños, Alberto Quiles acaba de anunciar que, pese a haber firmado la mejor temporada de su carrera deportiva, no descarta renovar por el Recreativo de Huelva y competir en la Tercera RFEF, dos o tres categorías por debajo del nivel que le corresponde.

“Tengo un dilema. Por un lado me tira quedarme aquí porque es el equipo de mi vida y quiero ascender para saldar la deuda personal que tengo con el club. Y por otro, pensar en mi. Tengo 26 años y si me llega una buena oferta no debería desaprovecharla porque está en juego mi futuro profesional, aunque me duela irme“, reflexiona. “No sé lo que va a pasar. Mi contrato termina el 30 de junio y aún no he hablado con mi representante“, añade.

Asume su responsabilidad

A pesar de sus 13 goles –su mejor marcar personal-, el delantero onubense no elude su responsabilidad en el doble descenso del Decano. “Aquí no se salva nadie, todos hemos fallado. El rendimiento de todos los jugadores, yo el primero, ha estado muy por debajo de lo que se esperaba y por eso hemos descendido dos categorías. Para nada me voy a salvar por marcar trece goles, pude hacer algo más, sobre todo al principio de liga, y no lo hice“.

Sobre los incidentes del pasado domingo con la grada del Nuevo Colombino durante el encuentro con el CD El Ejido, el mediapunta indica que la afición “nos silbó al salir, metó un gol y me silban“. Aunque “lo que más me dolió fue el grito de ‘Quiles vete ya’. Puedo entenderlo, pero me dolió muchísimo y repliqué con un ‘que bonito, que bonito’. Yo soy de Huelva, soy del Recre, me he pasado diez años aquí y esto también me duele“, destaca.

Fuera del partido

Es más, Quiles desvela que “estaba fuera del partido, incluso solté una patada por la que el árbitro pudo expulsarme. Cuando me cambiaron, unos me aplaudieron y otros me silbaron. Les dije a los aficionados que animaran un poco, que llevaban todo el partido pitando. Luego me acerqué, pedí perdón y al final hasta me aplaudieron“. La relación con la hinchada, por tanto, no va a ser un problema para que Alberto continúe en Huelva.