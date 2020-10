Barragán disipa las dudas sobre Jesús Valentín y anuncia cambios en el once del Recreativo

Para Claudio Barragán no hay ‘caso Jesús Valentín’. Y el entrenador del Recreativo de Huelva no ha podido dejarlo más claro. “En relación a como llegó, Valentín está fenomenal. Estoy contento con él y no hay ningún problema. Es uno más y tiene las mismas opciones de jugar que cualquier compañero. Sé de sus virtudes y sé lo que nos puede aportar, pero a la hora de elegir soy yo el que toma las decisiones“, indica.

El técnico tampoco ve un inconveniente en las acciones a balón parado, pese a que el Recre ha encajado ya dos goles a pelota quieta. “Trabajamos mucho la estrategia, tanto a nivel ofensivo como defensivo. El otro día, por ejemplo, excepto en la acción del gol, defendimos bastante bien las ABP. Hay que valorar también el acierto del rival, no todo se debe a errores nuestros“, señala en la misma línea expresada por sus jugadores.

Metidos en el partido

Unos futbolistas a los que el preparador valenciano le pide que salgan desde el inicio metidos en el partido, pues “a veces parece que estamos esperando que nos metan el dedo en el ojo para reaccionar. Somos un equipo de Segunda B y como tal tenemos que jugar. Habrá momentos en los que tendremos el balón y otros en los que no, y debemos adaptarnos y saber manejar ambas situaciones“, proclama.

Una lección a aplicar en el partido del domingo (Nuevo Colombino, 17.00 horas) contra el Algeciras, un pulso que los albiazules afrontan “con la máxima responsabilidad, con la mayor ilusión y a sabiendas que vamos a tener enfrente a un equipo complicado. Hay muchísima igualdad en la categoría, los partidos son muy cerrados y se deciden por detalles y errores. Y así va a ser durante toda la temporada“, pronostica.

Un rival valiente y vertical

Entre las virtudes del cuadro de Salva Ballesta, el entrenador albiazul destaca que “es un equipo atrevido y valiente. Me extrañaría mucho que se replegaran atrás, aunque tienen gente rápida, vertical y dinámica para golpear a la contra. Van a querer someternos con el balón y ahí debemos desarrollar nuestro juego. Y estar atentos al balón parado, porque tienen mucha variedad de jugadas ensayadas“, avisa.

Una injusticia hacia la afición

Fiel a su costumbre, Barragán no da pistas sobre la alineación, aunque aventura que “será difícil que repita el once porque hay mucha igualdad en la plantilla y todos están trabajando muy bien“. Por último, se refirió a la limitación del aforo del Nuevo Colombino a 800 espectadores, para calificarla como una medida “totalmente injusta. Tendría que haber más gente. Debemos hacer un esfuerzo y ganar por nuestra afición“.