De la tradición a la modernidad: juegos clásicos y videojuegos inspirados en Huelva

En Huelva, como en tantas otras provincias, la forma de jugar ha evolucionado junto con aspectos como los cambios sociales o económicos, o con la aparición de nuevas tecnologías.

La historia del juego en Huelva es, por tanto, la historia de sus gentes. Desde los juegos tradicionales hasta los actuales videojuegos, la población onubense ha dejado su huella en el ocio de la provincia de muchas formas distintas. Veámoslo.

Juegos tradicionales: ¡a jugar a la calle!

Los que ya peinamos canas recordamos (a veces con nostalgia) aquella época en la que los niños no estaban pegados a una pantalla. En toda España se jugaba en la calle, sin más material que una piedra, una cuerda o una pelota, a veces improvisada.

En los barrios y pueblos de Huelva eran habituales juegos como la rayuela, el trompo, las canicas o la comba. Aunque estos juegos ya no se practican con tanta asiduidad, siguen formando parte de la historia y la tradición onubense

Un ejemplo de esto es lo que hicieron este 2025 Jabugo, El Repilado y Los Romeros, que aprovecharon la Semana de los juegos Tradicionales para recuperar estas actividades populares, pensando especialmente en los más pequeños. Durante tres días, estas localidades organizaron carreras de sacos, bolos, juegos de puntería o pruebas de equilibrio inspiradas en los juegos tradicionales de la infancia.

La llegada del ocio electrónico

Pero no nos engañemos: hoy en día es complicado que los niños acepten esas actividades como algo constante o permanente. Su ocio está íntimamente ligado a la tecnología.

No obstante, los videojuegos actuales han heredado numerosos elementos de los juegos tradicionales. Al fin y al cabo, la base es la misma: reglas y objetivos claros, competición y colaboración. Eso sí, esta vez acompañados de una narrativa propia, mundos virtuales y un sinfín de nuevas posibilidades.

En la actualidad, los videojuegos y juegos online, incluso los de azar, han ido más allá del simple entretenimiento infantil para convertirse en una industria cultural, creativa y económica. Desde los e-Sports hasta los casinos en línea, donde es ya tan habitual competir en campeonatos mundiales de Clash of Clans como depositar en casinos online al instante con Bizum.

Huelva y los videojuegos

Pero tampoco creáis que el desarrollo de videojuegos es solo cosa de las grandes ciudades. En este sentido, Huelva y su gente han demostrado estar más que capacitados para crear (o, al menos, inspirar) sus propios juegos.

The Green Game

En 2024 vio la luz este curioso videojuego, un proyecto educativo de los hermanos Daniel y Jerónimo Trigueros, cuyo objetivo es el de “conectar a los niños con la naturaleza”, combinando tecnología, sostenibilidad y aprendizaje activo.

The Green Game recibió en la feria de tecnologías educativas SIMO Educación de Madrid el Premio del Jurado al mejor proyecto empresarial emergente. El juego está diseñado para aplicarse sin problemas al aula educativa, e incluye la posibilidad de realizar numerosas actividades al aire libre.

Exilio

Un joven de 23 años, Diego Ortiz Mas, desarrolló en 2022 el videojuego Exilio, considerado el primer videojuego onubense, utilizando los motores gráficos Unreal Engine y en tan solo nueve meses de trabajo. Un trabajo, eso sí, arduo.

La trama del juego sigue a Michelle, la protagonista, quien se encuentra en un territorio desconocido (spoiler: se trata de la propia ciudad de Huelva y su entorno) y debe explorar los distintos escenarios para averiguar cómo ha acabado allí.

Ortiz es diseñador jefe y director de proyectos de Entorno Virtual 3D, por entonces la única empresa de Huelva especializada en generar contenidos de realidad virtual de gran calidad, que ese mismo año recibió un galardón por parte de la Diputación de Huelva en los Premios de Innovación como la mejor empresa tecnológica en la categoría de turismo.

Parkour Labs, La Deuda y El Enviado

Diego Ortiz Mas no se detuvo con Exilio. Desde la creación de su ópera prima y usando el sobrenombre SoyKhaler, ha seguido desarrollando videojuegos. Los más recientes son La Deuda, lanzado en enero de 2025, y El Enviado que vio la luz en septiembre de ese año.

La Deuda es, en realidad, una película interactiva en la que el jugador debe tomar decisiones para sobrevivir a un enloquecido juego de la ruleta rusa. Una especie de “Elige tu Propia Aventura” en versión digital.

En cuanto a El Enviado, se trata de un videojuego ambientado en el mismo universo de La Deuda, en el que un ángel debe evitar el suicidio de un joven. Pese a no ser una secuela, Ortiz ha introducido un evento sonoro que conecta ambos juegos y los sitúa en el mismo espacio-tiempo.

Un año antes, SoyKhaler había lanzado Parkour Labs, un vistoso y complejo juego de plataformas inspirado en el modo surf del famoso Counter Strike. Todos los juegos de SoyKhaler, además de otros contenidos creados por él, pueden encontrarse en la comunidad de itch.io.

Wax Heads

La desarrolladora onubense Rocío Tomé está demostrando que Soy Khale no es el único experto en Huelva a la hora de crear videojuegos. Con Wax Heads, Tomé nos introduce en un juego narrativo punk sobre la gestión de una tienda de discos venida a menos.

De momento, el juego está todavía en proceso de desarrollo (aunque casi a punto de ver la luz), pero los que han tenido ocasión de probar la demo en Steam hablan maravillas de él. Su lanzamiento definitivo está previsto para este año 2026, y se espera con ganas.