Dale Burgess, nuevo presidente de las operaciones mineras de Sandfire MATSA

Las operaciones mineras de Sandfire MATSA, ubicadas en la provincia de Huelva, han anunciado el nombramiento de Dale Burgess como su nuevo presidente, tomando así el testigo de Rob Scargill, quien ya había tomado el año pasado la decisión de jubilarse, y que se había sumado a este proyecto en febrero de 2022.

Dale Burgess es un ingeniero de minas y ejecutivo del sector minero con más de 30 años de experiencia internacional en operaciones mineras, liderazgo técnico y gestión de grandes proyectos extractivos. En 2021 se unió a Grupo Sandfire para dirigir las operaciones de Motheo en Botsuana, contribuyendo al crecimiento de la compañía y a la implementación de la estrategia corporativa en el país africano, al desarrollo de proyectos mineros de cobre estratégicos, y a la coordinación de equipos multidisciplinarios y al establecimiento de relaciones sólidas con las autoridades y comunidades locales.

Dale Burgess se graduó en Ingeniería de Minas en la Universidad de Ballarat (Australia), formación que marcó el inicio de una extensa carrera en la industria minera global. A lo largo de su trayectoria, Burgess ha ocupado numerosos cargos de alta responsabilidad en compañías mineras internacionales, liderando operaciones tanto a cielo abierto como subterráneas. Destacan, entre ellos, la posición de General Manager en la mina de níquel Avebury, perteneciente a Dundas Mining, en Tasmania (Australia); o en Besra Gold, con operaciones en Vietnam, así como diversos puestos de liderazgo en Barrick Gold Corporation.

Por su parte, Jason Grace, director de Operaciones de Sandfire, ha agradecido a Rob Scargill “sus cuatro años de trabajo constante, dedicación y logros, que han permitido el crecimiento y consolidación de las operaciones de Sandfire MATSA. Le deseo ahora una feliz y próspera jubilación”. Por otro lado, ha felicitado a Dale Burgess por su nombramiento y el inicio de esta nueva etapa, “que asume con responsabilidad, compromiso y enfoque en seguridad y fortalecimiento de las operaciones mineras”.