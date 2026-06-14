Vacaciones de lujo para muchas familias

Pasar una semana de vacaciones en la costa de Huelva sigue siendo más económico que hacerlo en muchos destinos del Mediterráneo español, pero los precios han aumentado de forma notable en los últimos años. Lo que hace una década podía organizarse con un presupuesto relativamente ajustado exige hoy una inversión considerable para muchas familias.

Tomando como referencia una familia formada por dos adultos y dos niños que decide pasar siete días en alguno de los principales destinos turísticos de la provincia, el gasto total puede situarse entre los 1.200 y los 2.000 euros dependiendo del tipo de alojamiento y del nivel de consumo durante la estancia.

El alojamiento representa el principal desembolso. Alquilar un apartamento durante una semana en zonas como Punta Umbría, La Antilla, Isla Canela, El Rompido o Matalascañas puede oscilar entre los 600 y los 1.200 euros durante los meses de verano. En algunos casos, especialmente durante agosto, los precios pueden incluso superar esas cifras.

A ello hay que sumar la alimentación. Aunque muchas familias optan por cocinar en el propio apartamento, las compras en supermercados, desayunos, cenas fuera de casa y algunas comidas en restaurantes terminan elevando el presupuesto. Una semana puede representar fácilmente entre 300 y 500 euros en este apartado.

El transporte constituye otro gasto importante. Combustible, peajes para quienes llegan desde otras comunidades y desplazamientos internos durante las vacaciones pueden suponer entre 100 y 200 euros adicionales.

Tampoco deben olvidarse los pequeños gastos diarios que terminan teniendo un impacto considerable en el presupuesto final. Helados, refrescos, cafés, actividades infantiles, alquiler de hamacas o alguna excursión elevan progresivamente el coste total de la estancia.

Para muchas familias, una simple visita a un chiringuito puede superar los 60 euros. Si se repite varias veces durante la semana, la factura vacacional aumenta rápidamente.

Pese a ello, la costa onubense sigue siendo uno de los destinos preferidos para miles de andaluces y extremeños. La calidad de sus playas, la amplitud de los arenales y una oferta turística consolidada continúan atrayendo a visitantes que consideran estas vacaciones una inversión en descanso y tiempo en familia.

Muchos turistas intentan reducir gastos reservando con meses de antelación, viajando en junio o septiembre o compartiendo alojamiento con familiares y amigos. Sin embargo, la percepción general es que disfrutar de una semana de playa exige hoy un esfuerzo económico significativamente mayor que hace unos años.

Aun así, cada verano las playas vuelven a llenarse. Porque para muchas familias, unos días junto al mar siguen siendo una de las experiencias más esperadas del año, aunque cada vez haya que planificarlas con más cuidado para que el presupuesto no termine convirtiéndose en una preocupación añadida.